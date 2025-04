Incidente a Messina: scontro auto-moto, ferito un centauro

StrettoWeb

Un incidente si è verificato in mattinata in centro a Messina dove un’auto ed una moto si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio un centauro che è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi de caso. Il sinistro è avvenuto tra viale San Martino e la via Santa Maria Alemanna.

