Incendio alla raffineria Sonatrach di Augusta: feriti due operai

Due operai sono rimasti feriti in un incendio scoppiato ieri sera alla raffineria Sonatrach di Augusta, nel polo industriale di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione i due lavoratori erano impegnati nelle operazioni di riavvio di un forno degli impianti. L’incendio è stato subito controllato dalle squadre interne della raffineria. I due operai, che sono stati investiti dalle fiamme e avrebbero riportato ustioni in diverse parti del corpo, sono stati portati prima all’ospedale Muscatello di Augusta e poi al centro grandi ustionati del Cannizzaro di Catania.

Sonatrach: “incendio in raffineria? Nessun rischio per ambiente”

“Le procedure di emergenza sono state immediatamente attivate, l’incendio è stato domato dalle squadre interne; sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco. La società conferma che non vi è stato né vi è alcun rischio per l’ambiente e per la popolazione“. Lo afferma in una nota la Sonatrach Raffineria Italiana dopo che ieri alle ore 20 circa si è verificato un incendio presso la “sezione F751 dell’impianto Butamer” all’interno del proprio stabilimento di Augusta. Due dipendenti della società risultano feriti e sono stati subito trasferiti presso le strutture sanitarie per le cure. Sonatrach Raffineria Italiana prosegue la nota “si è messa sin da subito a disposizione delle forze dell’ordine per fornire tutti gli elementi utili“.

Incendio Sonatrach Augusta, Ternullo (FI): “massima vicinanza ai due operai feriti. La sicurezza sul lavoro non può più attendere”

“Esprimo la mia più sincera vicinanza ai due lavoratori rimasti feriti nell’incidente di ieri alla raffineria Sonatrach di Augusta. Seguo con apprensione l’evolversi delle loro condizioni e rivolgo un pensiero alle loro famiglie, che stanno vivendo ore di angoscia. Ancora una volta siamo costretti a fare i conti con un episodio che riaccende i riflettori sull’urgenza di garantire condizioni di lavoro sicure e controlli rigorosi. È una battaglia che porto avanti da tempo, e che mi ha spinto a proporre la patente a punti sulla sicurezza, uno strumento concreto per premiare chi rispetta le regole e sanzionare chi le ignora. Non possiamo più limitarci all’indignazione del momento: servono azioni strutturali, immediate e coraggiose. La vita e la salute dei lavoratori devono essere una priorità assoluta.” Lo afferma la senatrice siracusana di Forza Italia, Daniela Ternullo.

