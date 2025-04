Il Gruppo FSE RC11 San Gregorio al Giubileo degli Adolescenti

StrettoWeb

Il Gruppo FSE RC11 San Gregorio, presente nel quartiere omonimo di Reggio Calabria, parteciperà al Giubileo degli Adolescenti con 8 tra ragazze e ragazzi. “Un percorso intenso e prezioso, quello vissuto“, sottolineano i Capi Riparto, “per aiutarli a ritrovare nella concretezza della Misericordia segni autentici di Speranza“. Dal 25 al 27 aprile 2025 vivranno il Giubileo degli Adolescenti: Il pellegrinaggio giubilare, la compagnia degli amici del gruppo, l’incontro con altri fratelli e sorelle scout, il respiro della Chiesa universale, sono alcuni degli ingredienti dei giorni che vivranno assieme.

Il Giubileo a Roma sarà una parte del cammino. L’esperienza giubilare, infatti, inizia con il coinvolgimento, l’approfondimento, la preghiera prima della partenza nelle varie proposte vissute in Gruppo: continua poi, una volta tornati a casa, con un momento di verifica e festa e con il racconto di ciascuno nel quotidiano. Questo tempo di Grazia è un’occasione perché la misericordia di Dio e l’esperienza di Chiesa come popolo in cammino possa portare luce nelle scelte di tutti i giorni sia dei ragazzi e delle ragazze che vivranno questa esperienza, sia dei loro capi che li accompagneranno.

