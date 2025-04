Guidonia Montecelio promosso in Serie C: è la prima volta nella storia

StrettoWeb

E’ una giornata storica, oggi, per Guidonia Montecelio, Comune di 90 mila abitanti della Città Metropolitana di Roma. La squadra, il Guidonia Montecelio 1937 FC, ha vinto per 1-0 contro il Real Monterotondo, ottenendo la vittoria matematica del campionato di Serie D e accedendo quindi alla Serie C per la prima volta nella sua storia. A firmare l’impresa, tra i protagonisti principali, l’allenatore Ciro Ginestra, che ha condotto la squadra alla conquista del girone G con un turno d’anticipo: sono 68 i punti conquistati, con un +5 sulla Gelbison e un +9 sulla Sarnese.

