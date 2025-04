Guerra Ucraina, Witkoff: “Putin apre alla pace. Accordo su 5 territori”

StrettoWeb

Nel corso di un’intervista rilasciata a “Fox News”, l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff, fresco del colloquio con Vladimir Putin, ha dichiarato che il leader del Cremlino sarebbe pronto a un accordo di “pace permanente” con l’Ucraina. “La richiesta di Putin è di raggiungere una pace permanente. Quindi, al di là del cessate il fuoco, abbiamo ottenuto una risposta“, ha detto Witkoff, riconoscendo che “c’è voluto un po’ di tempo per arrivare a questo punto“, e aggiungendo che all’incontro pietroburghese hanno preso parte anche due consiglieri-chiave di Putin, Yuri Ushakov e Kirill Dmitriev.

“Penso che potremmo essere sul punto di qualcosa di molto, molto importante per il mondo intero“, ha detto, senza specificare cosa Putin voglia ottenere come condizione per la pace con Kiev. Witkoff ha aggiunto che anche gli accordi commerciali tra Russia e Stati Uniti fanno parte dei negoziati: “credo che ci sia la possibilità di rimodellare le relazioni russo-americane attraverso alcune opportunità commerciali molto interessanti, che credo possano dare una vera stabilità anche alla regione“, ha detto.

Witkoff ha sottolineato che l’accordo sulla pace potrebbe basarsi sullo status di “5 territori”. Witkoff non ha nominato direttamente i territori, ma secondo quanto ricostruiscono i media ucraini sembra riferirsi alla Crimea e alle oblast’ di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, parzialmente occupate. Mosca ha dichiarato l’annessione di queste ultime quattro regioni nel 2022.

