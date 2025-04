Elezioni truccate, Biden ‘corrotto’ e Zelensky colpevole: la raffica di Trump sulla guerra in Ucraina

StrettoWeb

“Il presidente Zelensky e Joe Biden il Corrotto hanno fatto un lavoro assolutamente orribile nel permettere che questa tragedia iniziasse. C’erano così tanti modi per impedirlo sin dall’inizio. Ma questo è il passato. Ora dobbiamo farla finire, E IN FRETTA. CHE TRISTEZZA!“. Lo scrive sulla piattaforma Truth Social, il presidente statunitense Donald Trump, in merito alla guerra in corso tra Russia e Ucraina. Il messaggio arriva dopo il grave attacco russo a Sumy.

“La guerra tra Russia e Ucraina è la guerra di Biden, non la mia. Sono appena arrivato, e durante i miei quattro anni di mandato non ci sono stati problemi nel prevenirla“, scrive Trump nel post, per poi sottolineare che al tempo “il presidente Vladimir Putin, e tutti gli altri, rispettavano il vostro Presidente! IO NON HO NULLA A CHE FARE CON QUESTA GUERRA, MA STO LAVORANDO CON IMPEGNO PER FAR CESSARE MORTE E DISTRUZIONE. Se le elezioni presidenziali del 2020 non fossero state TRUCCATE — e lo sono state, in molti modi — quella terribile guerra non sarebbe mai avvenuta“.

