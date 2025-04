Guerra Ucraina, Trump: “dobbiamo fermarla. Stanno morendo 2500 soldati al giorno”

StrettoWeb

“Abbiamo ottenuto dei risultati. Mi piacerebbe vedere se possiamo porre fine a quella guerra. Dobbiamo fermare la Russia. Stanno perdendo in media 2.000, 2.500 persone al giorno, giovani, soldati russi. Pensateci. 2.500 alcuni giorni, ma in media, probabilmente, su un periodo di una settimana, sono 2.712, dicono. Stanno perdendo quei soldati. Stanno morendo. Sono decimati. E non provengono dal nostro paese, ma sono esseri umani. Provengono dalla Russia. Provengono dall’Ucraina in questo momento, per lo più. Noi li fermeremo“. È quanto dichiarato da Donald Trump che ha ribadito la propria volontà di fermare la guerra in Ucraina.

“È una guerra insensata che non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente, ma non dovrebbe essere permesso che vada avanti. E penso che stiamo ricevendo una buona cooperazione dalla Russia e dall’Ucraina, ma dobbiamo fermarla. È umanità. L’umanità è una cosa terribile […]. Questo sarà un momento molto importante. Dio vi benedica e Dio benedica l’America. Grazie a tutti“, ha concluso.

