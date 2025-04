Guerra Ucraina, Trump e il ruolo della Crimea nei negoziati con la Russia

StrettoWeb

L’amministrazione Trump sarebbe pronta a riconoscere il controllo della Crimea da parte della Russia. Questa ‘concessione’ sarebbe parte della proposta Usa per arriva alla pace e far cessare la guerra in Ucraina. La notizia è apparsa sulla Cnn. La Crimea è sotto occupazione russa da quando Mosca l’ha illegalmente annessa nel 2014. Quattro altre regioni, Donetsk e Luhansk ad est e Kherson e Zaporizhzhia a sud, sono parzialmente state occupate, dopo l’inizio dell’invasione in larga scala nel 2022, dalla Russia che nel settembre di quell’anno ha anche condotto dei referendum, sempre illegali, per dichiarare l’annessione di queste regioni.

Lo scorso marzo Volodymyr Zelensky ha detto che il suo governo non riconoscerà nessun territorio occupato come russo, definendo questa la “linea rossa” che non può essere superata. Secondo le fonti citate dalla Cnn la proposta Usa, la cui cornice è stata illustrata ad europei e ucraini giovedì scorso a Parigi, prevede anche un cessate il fuoco lungo le linee del fronte del conflitto.

