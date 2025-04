Guerra Ucraina, la Corea del Nord conferma l’invio di truppe al fianco della Russia

StrettoWeb

Kim Jong-un leader della Corea del Nord, ha annunciato la decisione di entrare ufficialmente nel conflitto in Ucraina sulla base dell’articolo 4 del trattato tra Corea del Nord e Russia, notificandolo alla Russia. La notizia è stata confermata dalla KCNA, l’agenzia di stampa statale della Corea del Nord che ha parlato dell’invio di truppe nordcoreane per combattere al fianco dei soldati russi nella guerra in Ucraina.

“La fine vittoriosa della battaglia per liberare la regione russa di Kursk ha mostrato il più alto livello strategico della solida amicizia militante tra Corea del Nord e Russia“, si legge nella comunicazione nordcoreana.

