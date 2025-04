Graziano Tomarchio reporter ufficiale dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Taurianova

StrettoWeb

L’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Taurianova nomina il giornalista Graziano Tomarchio reporter ufficiale. Un importante riconoscimento è stato conferito a Graziano Tomarchio, editore del periodico Calabria Reportage e figura da sempre impegnata nella promozione del territorio e nella valorizzazione dell’informazione locale. Nei giorni scorsi, infatti, il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Taurianova, Saverio De Gaetano, ha ufficialmente nominato Tomarchio reporter della Sezione, esprimendo così stima e fiducia per il lavoro giornalistico svolto in questi anni.

I ringraziamenti di Tomarchio

“Ringrazio per questa nomina che accolgo con grande senso di responsabilità – ha dichiarato Tomarchio –. Mi auguro che questa collaborazione possa rafforzarsi nel tempo, in uno spirito di reciproco rispetto e condivisione degli stessi valori: legalità, trasparenza e impegno per il bene comune”. La nomina rappresenta un passo significativo nel rafforzamento del legame tra l’informazione e le istituzioni, sottolineando il ruolo fondamentale che la stampa locale svolge come ponte tra i cittadini e il tessuto sociale, civile e istituzionale del territorio.

