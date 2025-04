Grave incidente in Sicilia: scontro tra due moto, 4 feriti in gravi condizioni

StrettoWeb

Come successo a Reggio Calabria, anche in Sicilia c’è stato un grave incidente con uno scontro tra due moto, lungo la strada statale 113, nei pressi delle tribune della Targa Florio nel territorio comunale di Cerda, in provincia di Palermo. A causa del sinistro quattro persone sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e per risalire alle cause dell’incidente e varie ambulanze.

La statale è rimasta chiusa al transito per diverse ore procurando tanti disagi agli automobilisti in questa giornata di festa.

