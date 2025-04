“Un goal per la solidarietà”, al Massimino di Catania la 17ª edizione

StrettoWeb

Mercoledì 30 aprile, con inizio alle ore 10.30, si svolgerà al “Massimino” di Catania la diciassettesima edizione della manifestazione a scopo benefico “Un Goal per la solidarietà”, ideata e organizzata da Luca Napoli, che anche quest’anno lancia un messaggio chiaro: sarà una partita contro il bullismo. Parte del ricavato sarà devoluta alla Caritas Diocesana di Catania. In campo nel quadrangolare: Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, All Stars Sicilia, Dream Team e una selezione di giornalisti. Madrina dell’evento, Trofeo “E-Beach Club”, Samira Lui.

In rappresentanza del Catania, il dirigente addetto agli arbitri Massimiliano Velotto e a bordo campo i rossazzurri Stefano Sturaro e Andrea Allegretto. Domani, dalle ore 8.30, in vendita ai botteghini in Piazza Spedini (in funzione esclusivamente per questo evento) gli ultimi tagliandi validi per l’accesso alla Curva Nord.

