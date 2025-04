Giuseppe Soluri rieletto presidente dell’ordine dei giornalisti della Calabria: le congratulazioni di Filippo Mancuso

StrettoWeb

“Congratulazioni a Giuseppe Soluri e a tutti i giornalisti eletti che lo coadiuveranno nella guida dell’Ordine della Calabria per i prossimi anni. Soprattutto in questa difficile fase, l’informazione assume una funzione ancora più importante, perché, vista la complessità di ogni argomento con cui la politica e la società debbono misurarsi, è necessario avere un’informazione plurale, obiettiva e completa”. Così in una nota il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso si congratula con Giuseppe Soluri per la rielezione alla presidenza dell’ordine dei giornalisti della Calabria.

“Fatta da professionisti preparati, a cui occorre garantire la piena libertà d’opinione, nel rispetto della dignità delle persone. Per assicurare alla Calabria crescita economica e civile, c’è bisogno che la buona politica e la buona informazione si assumano la responsabilità di fare, ciascuno nel proprio ambito, la propria parte nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

