La Giunta Comunale istituisce la “Banda Musicale Città di Reggio Calabria”

L’istituzione della “Banda Musicale della Città di Reggio Calabria” è stata approvata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 31 marzo 2025, nell’ambito della programmazione culturale del triennio 2024-2026. Questo atto politico-amministrativo mira a promuovere la cultura musicale, valorizzare le tradizioni locali e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. La nuova realtà musicale avrà il compito di rappresentare la città in occasione di eventi istituzionali e manifestazioni pubbliche, consolidando il legame tra la tradizione musicale e l’identità del territorio.

50 strumentisti

La Banda sarà composta da un Direttore e da almeno cinquanta strumentisti; tutti residenti a Reggio Calabria. L’accesso sarà regolato da un avviso pubblico rivolto alle Associazioni bandistiche locali. Il mandato della Banda sarà quinquennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni previa approvazione della Giunta Comunale.

50 mila euro

Per sostenere l’iniziativa, l’Amministrazione ha previsto un contributo iniziale di 50.000 euro per il primo anno di attività e un contributo forfettario annuale di 10.000 euro. Inoltre, in caso di partecipazione a eventi straordinari organizzati dall’Ente, potrà essere previsto un rimborso spese.

La Banda Musicale della Città di Reggio Calabria avrà l’onore di esibirsi in occasione di importanti eventi civili e religiosi, tra cui:

Festa di San Giorgio Patrono della Città (23 aprile)

Anniversario della Liberazione d’Italia (25 aprile)

Festa dei Lavoratori (1 maggio)

Festa della Repubblica (2 giugno)

Festività Mariane (settembre)

Festa Nazionale dell’Unità e delle Forze Armate (4 novembre)

Concerto di Natale

L’Amministrazione sta inoltre individuando un immobile comunale da destinare a sede ufficiale della Banda, che fungerà da spazio per le prove e le attività connesse alla sua missione culturale e sociale.

Le parole del sindaco

“Con l’istituzione della Banda Comunale -ha dichiarato il Sindaco di Reggio Calabria- vogliamo rilanciare la tradizione musicale della nostra città, offrendo ai musicisti locali un’opportunità di crescita artistica e valorizzando le nostre radici culturali. Questo progetto rappresenta un segnale forte di attenzione alla cultura e al senso di comunità”.

