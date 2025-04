Il messinese Giovanni Remigare protagonista a Milano con Dario Hübner: il Tatanka in Tour celebra gli Scarsenal

StrettoWeb

Il giornalista messinese, Giovanni Remigare, ospite al decimo anniversario della squadra milanese insieme al mitico “Bisonte” del gol. Un’altra tappa di successo per il Tatanka in Tour, il progetto itinerante che sta conquistando l’Italia, portando storie, emozioni e passione calcistica direttamente a contatto con il pubblico. Questa volta il tour ha fatto tappa a Milano, in occasione del decimo anniversario degli Scarsenal Milano, una delle squadre amatoriali più originali e seguite del capoluogo lombardo.

Protagonisti assoluti dell’evento sono stati Giovanni Remigare, giornalista messinese, volto ormai simbolo di Tatanka , e l’intramontabile Dario Hübner, ex bomber di Serie A e leggenda del calcio italiano. I due sono stati accolti con entusiasmo e calore dagli Scarsenal e da numerosi appassionati accorsi per l’occasione.

Il decennale degli Scarsenal Milano è stato un momento di festa collettiva, arricchito dalla presenza di due volti ormai familiari per chi segue il Tatanka senza giri di parole, un format in onda tutti i lunedì e giovedì alle 18:00 sul profilo Instagram stanleybetnews in collaborazione con calciotime.it, che continua a crescere e a ricevere il plauso del pubblico ovunque vada. Giovanni Remigare, originario di Spadafora in provincia di Messina, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per quanto concerne la conduzione di eventi, capace di unire passione, competenza e coinvolgimento, rendendo ogni tappa un evento unico.

