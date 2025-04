Giornata nazionale del mare, aperto il faro di Catania

StrettoWeb

In occasione della Giornata Nazionale del Mare 2025 a Catania la Marina Militare riaprirà alla popolazione il faro di Sciara Biscari.

L’iniziativa che ha come obiettivo lo sviluppo della cultura del mare, risorsa per il nostro paese di grande valore economico, culturale, e ricreativa, offrirà la possibilità di una visita guidata al segnalamento marittimo. I visitatori potranno, al termine della scalata degli oltre 110 gradini, godere dalla sommità del faro, a quota 28 metri, del panorama mozzafiato della città etnea e ammirare la sua ottica rotante che diffonde, ogni notte, il fascio a luce bianca avvistato dalle navi in avvicinamento a Catania ad oltre 22 Miglia nautiche.

L’attuale torre, inaugurata nel 1951, ha sostituito la precedente “lanterna” alimentata ad olio combustibile. Le visite saranno aperte alla popolazione nelle giornate di Venerdì 11, Sabato 12, e Domenica 13 Aprile 2025 dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle ore 17:00. Oltre all’occasione di comprendere il funzionamento di un faro sarà possibile visitare una mostra statica di materiali ed apparecchiature in uso al servizio fari allestita nei locali della ex Reggenza.

