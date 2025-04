Giornata Nazionale del Made in Italy: evento alla Camera di Commercio di Reggio Calabria: il programma

StrettoWeb

La Casa del Made in Italy di Reggio Calabria, struttura territoriale del MIMIT, in occasione della celebrazione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2025, dedicata alla promozione del talento, della creatività e dell’eccellenza italiana, ha organizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Reggio Calabria un evento dal titolo “Made in Italy tra identità e innovazione” al fine di far conoscere ed esaltare il valore del Made in Italy in tutte le sue forme: da quella identitaria all’innovazione tecnologica, alla tradizione artigianale e culturale.

L’evento si terrà presso la Camera di commercio di Reggio Calabria il prossimo 15 Aprile dalle ore 15.00 e prevede un intervento in collegamento video del Sen. Adolfo Urso – Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Durante l’incontro si racconterà quel concetto di ricerca della qualità e dell’eccellenza artigianale, quella propensione all’innovazione e quel desiderio di valorizzare prodotti del territorio e identità di un luogo attraverso importanti storie di donne e uomini che, affrontando con coraggio e un po’ di follia le sfide poste dal contesto, hanno lasciato un segno nella propria terra facendola crescere e sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante anche oltre i confini nazionali.

Così le testimonianze degli imprenditori partecipanti all’incontro diventeranno uno strumento per stimolare e accrescere la motivazione ad un approccio consapevole al sistema dei valori della cultura dell’imprenditorialità e alla valorizzazione delle risorse tipiche del territorio. L’evento è organizzato in due panel che vedranno la partecipazione di alcune imprese rappresentative del territorio capaci di interpretare al meglio il valore aggiunto che il Made in Italy è in grado di rappresentare.

Il programma

ORE 15.00 – Registrazione partecipanti

ORE 15.30 – Saluti istituzionali e interventi introduttivi

Giuseppe Antonio Sofia – Dirigente Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) della Calabria e Sicilia – MIMIT

Antonino Tramontana – Presidente Camera di commercio di Reggio Calabria

Regione Calabria

Istituzioni e Autorità locali

Modera: Giovambattista Nicoletti – Coordinatore Casa del Made in Italy di Reggio Calabria

ORE 16.00 – 1° Panel – Focus su identità territoriale: Le eccellenze della tradizione. Intervengono:

Paolo Antonino Chirico – Presidente CdA di Agrumaria Reggina S.r.l.

Antonio Fazari – Socio di Olearia San Giorgio

Ilaria Campisi – Titolare di Az. Agricola Ilaria Campisi

Maria Clelia Zagarella – Socia di Az. Agricola Fratelli Zagarella S.S.

Paolo De Stefano – Titolare di De Stefano Inner (Settore Abbigliamento)

Vincenzo Ferraro – Titolare di Ferraro Ceramiche (Ceramiche artistiche)

Elio Coppolino – Amministratore di Coop N23 – Antura Gioielli

ORE 17.00 – 2° Panel – Focus su innovazione e nuove tecnologie: Competitività e innovazione. Intervengono:

Gabriele Carrozza – CEO di IsaiSei Corporation S.r.l.

Maria Azzalin – Co-founder e socia di BIG S.r.l. (Spin-off accademico Università Mediterranea di Reggio Calabria)

Giovanni Sammarco – Amministratore di GeoDataLab S.r.l.s.

Giuseppe Mangione – Amministratore di Topoprogram & Service di Mangione Giuseppe & C. S.a.s.

Fabrizio Spinelli – Direttore tecnico di InfoItalia Servizi S.r.l.

Rocco Sgroi – CTO di MovingWords S.r.l. (in collegamento)

Domenico Bellantonio – Amministratore e socio fondatore di PADD S.r.l. (Funky Drop, birrificio artigianale)

ORE 18.30 – Conclusioni

Antonino Tramontana – Presidente Camera di commercio di Reggio Calabria

Giuseppe Antonio Sofia – Dirigente Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) della Calabria e Sicilia – MIMIT

