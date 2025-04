Giornata della consapevolezza dell’autismo: la Cittadella regionale di Catanzaro si illuminerà di blu

StrettoWeb

La Cittadella regionale si illuminerà di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale dell’Onu per richiamare l’attenzione su una malattia che coinvolge tantissime persone. L’iniziativa denominata “Light it up blue” si celebra il 2 aprile di ogni anno in tutto il mondo: con un atto simbolico e rappresentativo vengono illuminati i monumenti o gli edifici pubblici più caratteristici e significativi.

La Giunta regionale della Calabria, su invito del coordinamento Calabria delle Angsa (Associazione nazionale genitori di persone con autismo), aderisce a questa giornata consapevole dell’importanza della sensibilizzazione dell’opinione pubblica su una patologia che provoca effetti devastanti, non solo sulla persona autistica, ma anche sulle famiglie.

La Regione è vicina a queste persone e alle associazioni di volontariato ed è impegnata, con azioni mirate del settore Uoa Politiche sociali come i progetti per la concessione di contributi alle persone con disturbi dello Spettro autistico “Includi Calabria”, a valere sul Pac Calabria 2007-2013, e “Autipack”, PR Calabria Fesr Fse+ 2021-2027, e come il progetto “Autismo diurno e semi-residenziale, meglio accogliere-accogliere meglio”, finanziato con fondi royalties.

