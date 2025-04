Giornata dell’Autismo: solidarietà e impegno da ONMIC (Opera Nazionale Invalidi Civili) Reggio Calabria

StrettoWeb

“In occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo, ONMIC APS – Opera Nazionale Invalidi Civili evidenzia e rafforza la propria solidarietà e vicinanza alle famiglie degli associati, e a tutte le persone che vivono quotidianamente la realtà dell’autismo. Scegliamo di “Esserci” così, auspicando che ogni evento mediatico e sociale rappresenti un’importante occasione di riflessione, ma soprattutto sensibilizzi l’opinione pubblica e le istituzioni sul tema dell’autismo, una realtà quotidiana tra le più complesse per la società contemporanea”. Così in una nota il Presidente di ONMIC, Giuseppe Martorano.

“ONMIC APS, da sempre impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disabilità, rimarca la necessità che le istituzioni mettano in atto politiche concrete, mirate e strutturate per supportare le persone con autismo e le loro famiglie che resistono eroicamente senza un adeguato supporto e senza risposte tempestive da parte dei servizi sanitari e sociali. Urge che il sistema sanitario nazionale si faccia carico di percorsi diagnostici, terapeutici e educativi efficaci, che siano accessibili in ogni parte del paese.

È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’autismo, affinché vengano abbattuti i pregiudizi e si promuova una cultura dell’inclusione e del rispetto reciproco. L’autismo non è una malattia, ma una condizione che richiede un approccio attento e personalizzato per ogni individuo. Le risorse destinate a questa causa devono essere sufficienti e ben distribuite, garantendo equità e accessibilità ai trattamenti per tutti.

ONMIC APS ritiene necessario investire in ricerca scientifica e nell’aggiornamento continuo di professionisti del settore, per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e favorire la loro piena integrazione nella società. Ogni passo verso una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione è un passo verso una società più giusta e inclusiva rispettosa dei diritti fondamentali di ogni persona, a partire da quelle con autismo”.

