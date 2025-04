“Giorgia Meloni è la chiave dei rapporti tra Ue e Trump”: l’articolo del Financial Times

StrettoWeb

L’Ue spera che la premier italiana Giorgia Meloni possa contribuire a un vertice Ue-Usa con il presidente americano Donald Trump. Lo scrive il Financial Times online, riferendo l’analisi di alcuni funzionari europei. Meloni, riferisce tra l’altro il quotidiano britannico, “aveva precedentemente discusso la possibilità di un vertice con António Costa, che in qualità di presidente del Consiglio europeo è responsabile della convocazione di tali riunioni, e che Costa ha valutato ‘positivamente’ tale idea. Anche i funzionari della Commissione europea hanno espresso parole altrettanto positive sul piano“.

L’Ft ricorda che durante la recente visita, Trump ha definito Meloni “una grande persona“, e ha accennato alla possibilità di trovare un accordo commerciale “al 100%”. Bruxelles spera così che l’intervento di Meloni possa spingere Trump, che tende a privilegiare i rapporti bilaterali con i singoli Stati, a incontrare i leader Ue, scrive il quotidiano.

“Le controparti italiane hanno condiviso con noi informazioni sull’incontro tra la Meloni e il Presidente Trump“, comprese le discussioni su un possibile vertice Ue-Usa, ha dichiarato un funzionario europeo all’Ft. L’ipotesi è stata accolta appunto “positivamente” da Costa e “con favore” anche dalla Commissione europea, scrive il quotidiano.

Nel frattempo, ricorda, Trump ha annunciato che parteciperà ai funerali di papa Francesco a Roma nel corso della settimana, un’occasione potenziale per colloqui informali con i leader dell’Ue. L’Ft ricorda la competenza esclusiva della Commissione sugli accordi commerciali e che Trump non ha parlato con la presidente Ursula von der Leyen dal ritorno alla Casa Bianca. “I presidenti degli Stati Uniti di solito raggruppano più incontri europei in un’unica visita nel continente – scrive poi -. Trump dovrebbe recarsi nei Paesi Bassi per il vertice dei leader della Nato a giugno, poco prima della scadenza della sospensione dei dazi doganali, prevista per l’8 luglio. Questo mese, von der Leyen ha dichiarato al Ft che un buon momento per incontrare Trump sarebbe stato ‘quando avremmo raggiunto un buon accordo’ “.

