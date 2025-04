Gioiosa Ionica: “Costruire Insieme” riorganizza la sua leadership dopo le dimissioni di Depino

StrettoWeb

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, che si è svolta ieri sera,

Domenico Depino, Consigliere Comunale e Capogruppo della lista “Costruire Insieme”, ha annunciato le sue dimissioni a causa di nuovi incarichi politici e di esigenze lavorative. Un cambio significativo che segna una nuova fase per il gruppo, che continuerà a lavorare per il bene del territorio. Nelle sue dichiarazioni, Depino ha voluto ringraziare i cittadini, i sostenitori della lista e tutti i candidati, con

un particolare riconoscimento ai suoi colleghi consiglieri di minoranza: Marcella Agrippo, Carmenzita Logozzo e Vincenzo Mazzaferro, per il loro supporto costante durante il mandato. Ha inoltre espresso la sua volontà di rimanere a fianco dei consiglieri, per garantire la continuità del lavoro svolto a favore della comunità. “Il nostro programma proseguirà senza interruzioni,” ha affermato Depino, sottolineando l’importanza della collaborazione e dell’impegno collettivo.

Ha anche ringraziato il Sindaco, i consiglieri di maggioranza, gli uffici

amministrativi, i dipendenti comunali, i collaboratori esterni e le forze dell’ordine per il loro supporto istituzionale. Nel corso della seduta, si è proceduto anche alla surroga del Consigliere Fabio Mesiti, che ha espresso gratitudine nei confronti di Depino per l’opportunità di partecipare attivamente alla vita amministrativa. Con questo passaggio di testimone, Mesiti ha confermato l’impegno a contribuire attivamente al miglioramento del paese. Sopraggiungendo a questa transizione, Vincenzo Mazzaferro è stato nominato nuovo Capogruppo del gruppo

consiliare “Costruire Insieme.” In una dichiarazione, Mazzaferro ha evidenziato l’onore e la responsabilità della sua nuova posizione, promettendo di essere la voce di coloro che lo hanno scelto e di difendere gli interessi di tutti i cittadini.

“Il nostro obiettivo sarà quello di garantire che le decisioni siano sempre nel migliore interesse della comunità,” ha affermato Mazzaferro, aggiungendo che la sua opposizione non si limiterà a criticare, ma sarà propositiva e costruttiva. Con queste novità, il gruppo “Costruire Insieme” si prepara ad affrontare il futuro con rinnovato entusiasmo e determinazione, continuando a lavorare per una Gioiosa Ionica migliore.

