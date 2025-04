Presto a Gioia Tauro un Consolato mobile per i marocchini residenti in Calabria: perché è un gran vantaggio

StrettoWeb

Il Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria annuncia con soddisfazione che “venerdì 3 maggio 2025, nella città di Gioia Tauro, sarà attivato un Consolato Mobile dedicato alla comunità marocchina residente in Calabria. L’iniziativa è resa possibile grazie all’impegno congiunto del Console Onorario avv. Domenico Naccari, del Console Generale del Regno del Marocco a Napoli, Mhamed Khalil, e con il prezioso supporto dell’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro. Un sentito ringraziamento va al Sindaco avv. Simona Scarcella, da sempre promotrice di una politica di inclusione, per aver concesso i locali di Palazzo Sant’Ippolito come sede del Consolato Onorario e la Sala Fallara per lo svolgimento delle attività del Consolato Mobile. Nel corso della giornata sarà effettuato esclusivamente il ritiro della documentazione di competenza consolare come: passaporti, certificazioni, etc”.

“Grazie all’istituzione del Consolato Mobile, i cittadini marocchini residenti in Calabria non saranno più costretti a sostenere lunghi e onerosi viaggi fino a Napoli per ottenere documenti essenziali, avendo così la possibilità di accedere più facilmente ai servizi consolari. Si prevede un’ampia partecipazione di cittadini marocchini provenienti da tutte le province calabresi, a conferma della centralità e dell’utilità dell’iniziativa per la comunità”.

Il Consolato esprime inoltre “gratitudine alle associazioni marocchine presenti in Calabria, che offriranno volontariamente il proprio supporto organizzativo, contribuendo al buon esito dell’evento e rafforzando il legame di collaborazione e solidarietà tra istituzioni e cittadini. Il Consolato Mobile sarà operativo per l’intera giornata presso la Sala Fallara, adiacente a Palazzo Sant’Ippolito. I cittadini interessati sono invitati a presentarsi muniti della documentazione necessaria”.

