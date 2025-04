Gioia Tauro, atto intimidatorio ad Agostinelli: la solidarietà dei dipendenti dell’Autorità di Sistema

StrettoWeb

Il Segretario Generale facente funzioni, i dirigenti e tutti i dipendenti dell’AdSP MTMI intendono “manifestare la massima solidarietà e vicinanza umana al Presidente Agostinelli per il vile atto intimidatorio di cui egli è stato vittima. Il personale dell’AdSP ha ritenuto di attendere che il clamore mediatico suscitato dal vigliacco gesto si placasse per far sentire in maniera forte la propria voce di totale condivisione per l’operato passato, presente e futuro del Presidente Agostinelli”.

“Il personale dell’AdSP MTMI è ben conscio di far parte di una struttura la cui attività si riverbera all’interno di territori complessi, le cui dinamiche politico economiche non sono sempre facilmente decifrabili; per tale ragione il personale è unito nello sposare la governance del Presidente Agostinelli, sempre orientata alla prevalenza dell’interesse pubblico dei molti su quello particolare. L’augurio di tutto il personale dell’AdSP MTMI è che l’operato dell’Ente continui ad essere ispirato ai principi che ne hanno caratterizzato l’ultimo decennio, anche per far sì che simili gesti vigliacchi – sicuramente ad opera di pochi ma che possono essere espressione della volontà di altri – restino sempre episodi isolati ed avversati dai più”.

