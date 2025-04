Ginnastica Ritmica, incetta di medaglie (ben 17) per la Società Karate Club di Monasterace

StrettoWeb

Grande e meritato successo, al campionato regionale di ginnastica ritmica, delle bravissime e giovanissime allieve della Società Karate Club di Monasterace, guidate dalla nota e maestra d’arte Marta Cherubino, coadiuvata dalla collega Lucia Frangipane. Hanno sbaragliato, letteralmente, le loro avversarie, ricevendo ovazioni e applausi dal numeroso pubblico presente e sono salite sui gradini più alti del podio dopo aver conquistato in modo veramente sbalorditivo e con immenso merito 15 medaglie d’oro, 1 d’argento e 1 di bronzo.

Con questa importante esibizione hanno dato prova di una eccezionale preparazione atletica e una invidiabile dimostrazione di ginnastica ritmica. Certamente un primato così clamoroso fa della scuola della maestra Cherubino un esempio di lodevole e ammirevole eccellenza che non si limita ad essere solamente l’orgoglio e il vanto della docente e di Monasterace ma sicuramente di tutta la Calabria. La notizia di questo evento sportivo straordinario è stata diffusa in molti giornali e così ha ricevuto il plauso di moltissimi lettori. La squadra naturalmente è stata ricevuta a Monasterace da un tripudio di gente felice e orgogliosa di avere nel suo territorio una realtà così importante.

“Io, fortunatamente – rivela Mario Murdolo – ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere la bravura e preparazione di queste giovani, brave e numerose ragazze perché l’anno scorso la maestra ha scelto Bivongi per il saggio di fine anno. Conosco perciò le prodezze e la bravura di loro. Complimenti ancora maestra Cherubino e a voi ragazze che con grande diligenza apprendete importanti nozioni di uno sport bellissimo e che vi aiuta a crescere si sportivamente ma anche e più utile per farvi diventare protagoniste di un futuro e un mondo in cui ci siano più guerre, razzismi e discriminazioni ma pace, solidarietà altruismo, volontariato e lo sport è un veicolo importante per realizzare questo grande sogno e cioè, come disse Marti Luther King: ‘I am a dream’ o Jonh Lennon con la sua meravigliosa canzone ‘Imagine'”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.