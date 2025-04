Calcio: che gioia a Giarre e Bagheria, le due squadre promosse in Eccellenza

StrettoWeb

Grande gioia a Giarre a Bagheria per la promozione in Eccellenza. Con la vittoria per 6-3 contro il San Pietro Clarenza, la squadra allenata da Seby Catania ha vinto il campionato nel girone C di Promozione. Si tratta della seconda promozione in due anni, dopo quella della passata stagione dalla Prima categoria. “Soddisfazione enorme perché abbiamo vinto un grande campionato – afferma mister Catania – e abbiamo lottato alla pari contro una corazzata. Questo deve essere un punto di partenza per Giarre che merita categorie importanti per cui siamo felici e contenti per i ragazzi che sono stati eccezionali e per questo meraviglioso pubblico”. “L’obiettivo era difficile, il periodo più brutto è stato nella sconfitta in casa contro Kamarat e nel pareggio di Santa Venerina ma siamo stati bravi a non mollare. Dedico la vittoria a mio padre che non c’è più ma che mi segue sempre da lassù”, conclude Catania.

Bagheria, dopo 13 anni il ritorno in Eccellenza

Dopo tredici anni, il Bagheria è tornato in Eccellenza il penultimo gradino del calcio dilettantistico. Un traguardo ambito e raggiunto con il sudore e la determinazione di una squadra che ha lavorato duramente per riportare la città al vertice. Il Bagheria ha vinto il girone A di Promozione Siciliana.

