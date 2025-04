Germanà annuncia: “nessun aumento delle tariffe sui collegamenti tra la Sicilia e le nostre isole minori”

StrettoWeb

“Nessun aumento delle tariffe sui collegamenti tra la Sicilia e le nostre isole minori. Grazie al ministro Salvini e al viceministro Rixi per averci ricevuto al MIT insieme al presidente Schifani e all’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò per un incontro sul tema”. Così il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia e segretario della Commissione Trasporti di Palazzo Madama, che aggiunge: “non posso che registrare con soddisfazione il clima di collaborazione istituzionale tra il ministero delle Infrastrutture e il Governo della Regione Siciliana di fronte ai problemi che riguardano l’Isola”.

“È stata infatti anche l’occasione per fare il punto sul futuro del Consorzio Autostrade Siciliane, che stiamo seguendo da tempo per dare dignità ai nostri collegamenti, per anni abbandonati dagli esecutivi di sinistra. La Lega sarà sempre in prima linea per sostenere il diritto alla mobilità dei siciliani”, conclude Germanà.

