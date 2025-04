Gelato Cesare lancia “Karaifi”: il nuovo gusto che sfida il trend virale del Dubai Chocolate

StrettoWeb

Mentre sul web impazza il Dubai Chocolate, il gusto virale con pasta kataifi croccante, a Reggio Calabria c’è chi decide di andare oltre la tendenza, creando qualcosa di completamente nuovo. È il caso di Gelato Cesare, che firma un’altra geniale invenzione: Karaifi, un gusto inedito, originale e tutto da scoprire. Nato dall’idea di reinterpretare la croccantezza della pasta kataifi in chiave totalmente innovativa, Karaifi è un mix sorprendente di sapori: una crema avvolgente al gusto di noccioline americane, che gioca in equilibrio tra dolce e salato, impreziosita da una salsa caramello salato e completata dalla croccantezza inconfondibile della pasta kataifi.

Un gusto che racconta la filosofia di Gelato Cesare: non seguire la moda, ma trasformarla in qualcosa di unico, con creatività, ricerca e quella voglia di stupire che ha reso la gelateria un punto di riferimento a livello nazionale. Karaifi non è solo un gusto: è un’esperienza. Una fusione di culture, consistenze e sapori che invita a uscire dai soliti schemi. E a ogni cucchiaino, lascia una sola domanda: “perché nessuno ci aveva pensato prima?”.

