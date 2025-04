Gaggi, arrestato per stalking e maltrattamenti: ossessionava l’ex compagna con appostamenti e minacce

StrettoWeb

Ieri pomeriggio a Gaggi, i Carabinieri della Stazione di Graniti hanno arrestato un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia commesse in danno dell’ex compagna. L’arresto è stato operato, in flagranza differita, dopo che la vittima aveva denunciato ai Carabinieri di subire, da diverso tempo, comportamenti ossessivi e vessatori da parte dell’ex fidanzato, che le hanno ingenerato stati d’ansia tali da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.

L’attività investigativa avviata dai militari dell’Arma, sviluppata anche attraverso l’analisi videoriprese, ha consentito di accertare e documentare le condotte illecite poste in essere dall’uomo. In particolare sono state accertate continue vessazioni, avvenute dopo la loro relazione, commesse con minacce, insistenti telefonate e appostamenti dell’indagato nelle vicinanze dell’abitazione della vittima, documentati dai video analizzati.

Una volta definito il quadro indiziario, i Carabinieri hanno formalizzato l’arresto dell’uomo che ora dovrà rispondere dei reati a lui addebitati. Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile, che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato.

