Futsal, la Futura Under 19 chiude la stagione regolare al 1° posto insieme al Cosenza: ora i playoff

StrettoWeb

Il cammino in stagione regolare della Futura, in formato Under 19, finisce qui. Trasferta vittoriosa ad Acri. Termina 2 a 4 l’ultima di stagione regolare che fa volare in vetta, accanto alla Pirossigeno Cosenza, i giovani giallo-blu campioni in carica della competizione. Mister De Stefano va orgoglioso del proprio gruppo che vince, primo tempo 1-3 con un buon gioco di squadra e le reti di Tripodi, doppietta per lui, Vecchio e Squillaci.

Ennesimo segnale di crescita per il settore giovanile giallo-blu che si proietta verso il Playoff. La semifinale si giocherà al Palattinà con un avversario ancora da decodificare tra le due formazioni di Soverato, Futsal e Blinking. Un cammino stupendo e tanti buoni segnali per un futuro di stagione ancora tutto da scrivere.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.