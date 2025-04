Fusione dei Comuni in Calabria, il gruppo del Pd: “stiamo lavorando a una proposta organica”

StrettoWeb

Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Calabria sta lavorando per una riforma organica e sistematica del procedimento di fusione dei Comuni calabresi. Nell’ambito della proposta di legge “Norme in materia di istituzione delle unioni dei comuni montani e delle fusioni dei comuni montani” recentemente depositata dal Pd a palazzo Campanella, viene ribadita la necessità di rispondere concretamente alle sfide che il nostro territorio sta affrontando, in particolare lo spopolamento e la gestione inefficiente dei servizi essenziali nelle aree interne e per tutti i Comuni. La proposta, che prevede incentivi economici e amministrativi per le fusioni tra i Comuni montani, ha l’obiettivo di creare un sistema di governance più moderno e sostenibile.

Il gruppo del Pd, impegnato in questo processo, sta lavorando a un “intervento normativo che non solo favorisca l’aggregazione dei Comuni, ma stabilisca anche un quadro chiaro e procedurale per la fusione, ponendo attenzione a tutti gli aspetti tecnici, economici e sociali che ne derivano. La nostra proposta mira a semplificare le procedure di fusione, garantendo, nel contempo, la rappresentanza democratica dei Comuni coinvolti e incentivando la collaborazione intercomunale. In tale contesto avanzeremo anche una nostra proposta mirata a rivedere la legge n. 24 del 2023”.

