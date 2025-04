Furiosa rissa durante la processione delle Varette del Venerdì Santo, arresti a Barcellona Pozzo di Gotto

StrettoWeb

Incredibile quanto successo ieri in provincia di Messina, precisamente a Barcellona Pozzo di Gotto, dove, durante la processione delle Varette del Venerdì Santo, c’è stata una furiosa rissa nella centralissima via Roma. L’intervento delle forze dell’ordine ha ripristinato la calma ma la paura è stata tanta per i cittadini e fedeli. Insomma, una giornata di riflessione e preghiera è stata trasformata in un qualcosa di diverso. Per la zuffa ci sono stati degli arresti.

“E’ urgente ripristinare legalità e sicurezza”

“L’episodio di violenza avvenuto ieri sera in via Roma, durante la processione delle Varette, è solo l’ultimo di una lunga serie. In questo caso, l’intervento rapido e risolutivo delle forze dell’ordine – a cui va il nostro pieno riconoscimento – ha evitato conseguenze peggiori e portato all’arresto dei responsabili. Tuttavia, il problema resta: si tratta dell’ennesimo segnale di un contesto urbano sempre più segnato da insicurezza e tensione sociale”. E’ quanto afferma Fabrizio Zingales, segretario cittadino di Azione. “Da troppo tempo a Barcellona Pozzo di Gotto si verificano episodi che vanno ben oltre la semplice inciviltà. Risse, aggressioni, spaccio, atti di vandalismo si susseguono con una frequenza preoccupante, in pieno centro e in momenti della giornata in cui famiglie e cittadini dovrebbero potersi muovere con tranquillità. A ciò si aggiunge un diffuso senso di impunità che, anche laddove le forze dell’ordine intervengano con prontezza, trova terreno fertile nella mancanza di un presidio costante e di una strategia complessiva di prevenzione“, rimarca la nota.

“Chiediamo un rafforzamento stabile della presenza delle forze dell’ordine”

“La sensazione che certe condotte possano essere ripetute impunemente, senza un reale rischio di conseguenze sistemiche, è ciò che più mina la fiducia della cittadinanza nelle istituzioni e nello Stato di diritto. È tempo di un cambio di rotta. Chiediamo un rafforzamento stabile della presenza delle forze dell’ordine nei quartieri più esposti, l’implementazione di una rete efficace di videosorveglianza, e un piano di sicurezza urbana strutturato, condiviso tra Comune, Prefettura e forze dell’ordine. È necessario anche intervenire con decisione sulle aree degradate, per sottrarle all’abbandono e restituirle alla collettività. Ringraziamo chi quotidianamente lavora per la sicurezza della nostra città, ma ribadiamo con fermezza che non bastano più interventi isolati. Serve una visione, serve una strategia. Barcellona Pozzo di Gotto ha diritto a vivere nella legalità e nella sicurezza. E non può più aspettare”, conclude la nota.

