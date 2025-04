Funerali Papa Francesco: Zelensky a Roma, possibile incontro con Trump

È “possibile” un incontro bilaterale tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il presidente americano, Donald Trump, a Roma a margine del funerale di Papa Francesco. Lo riferisce una fonte qualificata all’Afp.

Piano di pace

In risposta a una proposta degli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina, il governo ucraino ha elaborato una controfferta. Secondo il piano, ottenuto dal New York Times, non ci sarebbero restrizioni alle dimensioni dell’esercito di Kiev, “un contingente di sicurezza europeo” sostenuto dagli Usa verrebbe schierato sul territorio ucraino per garantire la sicurezza e i beni russi congelati verrebbero usati per riparare i danni di guerra in Ucraina.