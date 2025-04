Funerali Papa Francesco, il sindaco di Messina chiude asili nido e scuole dell’infanzia

StrettoWeb

In segno di lutto e rispetto per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, il sindaco di Messina Federico Basile ha disposto, con ordinanza n. 89 di oggi, 24 aprile, la chiusura per l’intera giornata di sabato 26 aprile 2025 di tutti gli asili nido e gli istituti dell’infanzia, sia a gestione pubblica che privata, presenti sul territorio della città dello Stretto.

“La decisione nasce dalla volontà di permettere alle famiglie e alla cittadinanza di unirsi idealmente al momento di commemorazione, in concomitanza con i funerali solenni che si terranno presso la Basilica di San Pietro in Vaticano e saranno trasmessi in diretta mondiale. Papa Francesco ha rappresentato per oltre un decennio un simbolo universale di pace, dialogo e fratellanza, e la sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio in tutto il mondo“, afferma Basile.

