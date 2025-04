Funerali Papa Francesco, in forse la presenza di Zelensky

StrettoWeb

Il presidente ucraino ha appena fatto sapere che il suo viaggio a Roma per i funerali di Papa Francesco resta in forse. Zelensky ha detto di “non essere certo di avere il tempo”. Per domani sono previsti degli incontri fra il presidente e i suoi vertici militari. “Non so quanto tempo sarà necessario”, ha spiegato Zelensky.

“Se non farò in tempo, l’Ucraina sarà rappresentata a un livello adeguato. Saranno presenti il ministro degli Esteri e la first lady. Per quanto mi riguarda, è importante essere qui. Domani in Ucraina si terranno diverse riunioni militari”, ha dichiarato Zelensky durante la visita al luogo dell’attacco russo su Kiev.

