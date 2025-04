Da Fratelli d’Italia un “consiglio” alla Sinistra che “farebbe bene all’Italia”

StrettoWeb

“Noi siamo fortemente convinti che una sinistra a guida socialista sarebbe un bene per l’Italia e favorirebbe il confronto tra le forze politiche. Come centrodestra stiamo dimostrando capacità di governare i territori ma crediamo che il bipolarismo possa avere ragione di esistere se l’alternativa si basa sul rispetto e non sulla demonizzazione degli avversari”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“I socialisti hanno dato tantissimo all’Italia – prosegue Antoniozzi – dal riformismo alla giustizia giusta e il PD dovrebbe recuperare quella storia se vuole essere alternativa credibile. Il PSI era un partito di sinistra che governava insieme alle forze moderate e laiche. La modernizzazione portata avanti da Giorgia Meloni ha bisogno di uno sforzo analogo dall’altra parte se si vuole essere davvero credibili”.

