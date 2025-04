Frana in provincia di Messina, chiuso un tratto della Statale 116

StrettoWeb

Caos viabilità sulle strade in provincia di Messina dove si è verificata una nuova frana in provincia. Uno smottamento è stato segnalato sulla strada statale 116 “Randazzo Capo“, dove è stato chiuso un tratto, in entrambe le direzioni, a Capo d’Orlando. Le deviazioni vengono segnalate lungo le strade provinciali. Sul posto squadre ANAS e forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

