Forte vento a Reggio Calabria: chiusa al traffico via Sbarre Inferiori per la presenza di rami pericolanti

A causa del forte vento che sta colpendo la città di Reggio Calabria da ormai quasi 24 ore e continuerà ancora in serata rinforzandosi ulteriormente, la via Sbarre Inferiori, in corrispondenza dell’incrocio tra via San Giuseppe e via Paolo Suraci, è stata chiusa al traffico a causa della presenza di rami pericolanti. Sul posto è presente una pattuglia della Polizia Municipale e la strada è stata chiusa con il nastro segnaletico per motivi di sicurezza e per evitare che alcuni rami dei maestosi alberi presenti nella via, possa cadere e provocare danni o vittime come purtroppo è già successo proprio in quella zona.

