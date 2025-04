Follia in Sicilia: 13 enne aggredita da baby gang, indaga la polizia

StrettoWeb

Follia in Sicilia dove una ragazza di 13 anni è stata aggredita ad Avola, in provincia di Siracusa, da un baby gang femminile, composta da coetanee. Secondo una prima ricostruzione della polizia, i ragazzi si trovavano in viale Mattarella, luogo di aggregazione del sabato sera, quando il gruppo di ragazzine avrebbe preso a calci la 13enne. Presenti alcuni coetanei che invece di fermare il pestaggio avrebbero filmato la scena con i cellulari.

Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di Avola, coordinati dalla Procura di Siracusa, che stanno analizzando i filmati e ascoltando i minorenni.

