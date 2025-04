Foggia-Messina, stop forzato: pioggia di carta dalla Curva

StrettoWeb

Episodio clamoroso nel primo tempo di Foggia-Messina. La partita è molto tesa, non solo per la posta in palio, importante per la salvezza di entrambe le squadre (seppur i siciliani debbano comunque passare dai Playout per sperare di confermare la categoria, ndr) ma anche per le questioni societarie ed economiche che affliggono entrambe le formazioni. Una vera e propria gara fra ‘disperate’, nella quale non mancano i momenti di tensione.

Al 20′ del primo tempo una vera e propria pioggia di rotoli di carta finisce sul terreno di gioco alle spalle della porta di Krapikas, estremo difensore del Messina. L’arbitro è costretto allo stop del match. Dopo alcuni minuti di pausa, nei quali giocatori e staff hanno ripulito il campo, il Messina ha immediatamente trovato il gol con Luciani.

