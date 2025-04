Una figurina iconica: Kento in maglia Viola, rap e basket incontrano il sociale | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Da icona del rap a figurina. Francesco Carlo, meglio conosciuto come “Kento“, indossa la maglia della Viola di cui è grande tifoso e viene immortalato in versione figurina per un progetto solidale i cui proventi verranno devoluti in beneficenza. Quest’oggi la conferenza stampa di presentazione dell’evento, moderata da Giovanni Mafrici, addetto stampa della Viola, nella sala stampa del PalaCalafiore che ha visto intervenire Rossella Uslenghi, responsabile della Comunicazione della Viola; Vincenzo Romeo, vicepresidente della Viola; Francesco Kento, rapper e protagonista dell’iniziativa.

Rossella Uslenghi presenta l’iniziativa

“Lavoriamo a questa iniziativa da tante settimane. Kento, rapper reggino, scrittore, ha scelto di indossare la maglia della Viola per un’iniziativa con Figurine Forever che si occupa di figurine solidale. Da oggi le figurine saranno disponibile al palazzo e online. Siamo onorati di avere Kento come protagonista: oltre a essere un musicista eccezionale, è una persona molto attiva nel sociale.

Kento è impegnato all’interno delle carceri minorili, si occupa di ragazzi in contesti difficili, attraverso la musica e i suoi laboratori si riesce ad incanalare la rabbia di questi contesti difficili attraverso la musica, il rap è la musica per eccellenza che fa presa in quei ragazzi. Nel periodo di Natale abbiamo collaborato con ‘La Casa di Benedetta’ che si occupa di minori collocati. I ragazzi sono ospiti della società durante le partite. È un percorso a 360° che continua in maniera virtuosa.

Numero 20 sulla maglia di Kento? La numero 8 non era ancora stata realizzata, era in stampa, abbiamo chiesto a uno dei nostri under di portarci la maglia, la squadra era reduce dalla vittoria di Milazzo con le maglie in lavanderia. La maglia è di Mirko Pucinotti“.

Vincenzo Romeo: “Viola attenta all’aspetto emotivo e sociale”

“Siamo contenti di essere qua, la Pallacanestro Viola sposa un’iniziativa sportiva e sociale. Mi ritrovo qui da ex cestista e da vicepresidente. L’aspetto emotivo e sociale sono importanti, come società siamo attenti ad accoglienza, integrazione, inserimento, questa iniziativa sposa questo tipo di ragionamento: da una parte c’è il ricordo dell’infanzia di tutti, le figurine; dall’altra parte l’attenzione all’aspetto sociale è fondamentale, la società è molto attenta a questi aspetti.

La mia figurina preferita? Mark Campanaro, Attruia, Bullara che non era figlio di questa terra ma lo è diventato. Quello che preferivo era Donato Avenia… anche per la pelata.

Lo sport può fare tanto nelle carceri. Le carceri, ci lavoro da 15 anni, hanno situazioni difficili di gestione del quotidiano, far diventare lo sport uno strumento di valorizzazione del quotidiano è importante. “.

Kento: “un grande onore esserci in maglia Viola”

“Questa avventura nasce quando vengo contattato da Figurine Forever per questa iniziativa con le iniziative solidali. Sono il primo reggino ad esserci, abbiamo un grande calabrese illustre come Rino Gaetano. Ho scelto di indossare la casacca della Viola. Ho scelto di devolvere i proventi di questa iniziativa a Sos Mediterranee, la ONG che mi ha consentito di avere una delle esperienze più forti della mia vita, una missione di ricerca e salvataggio con Ocean Viking. Poi abbiamo coinvolto la Viola che ha dimostrato un’attenzione immediata di Serie A, degna del suo blasone e della sua storia. Insieme a me ci sono: Dino Meneghin per quanto riguarda il basket; vorrebbero inserire qualche altra leggenda neroarancio. Ci sono tante personalità della musica e dello sport. Per me è un grande onore esserci.

Il momento più incredibile è stato il concerto. La notte dopo aver salvato i ragazzi in mezzo al mare, abbiamo fatto il concerto sul ponte della nave: eravamo tutti fratelli nella musica che ci ha unito. Sono quei valori umani che musica e sport rappresentano.

Carriera? Quando eravamo sulla Ocean Viking ho scritto e sono state fatte delle riprese. Uscirà musica e un audio-visivo. Sto scrivendo, ho un libro in chiusura. Mi piacerebbe fare una festa qui a Reggio Calabria a fine stagione, ma non diciamo nulla…“.

Pasquale Cananzi: “lavoriamo per creare un futuro a misura dei nostri figli

Il dott. Pasquale Cananzi, responsabile scientifico della Camera Minorile di Reggio Calabria, ha dichiarato: “bellissimo collegare minori e sport, l’impegno che fa Kento da questo punto di vista è encomiabile. Dare un’idea di solidarietà che va anche oltre il proprio lavoro è la cosa che più serve per far vedere una società che funziona, che costruisce, che realizza un futuro a misura dei nostri figli. Sono quei sogni che dobbiamo custodire“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.