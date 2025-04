Festa della Liberazione, il segretario reggino del PD Morabito: “le forme di fascismo in Europa sono ancora forti”

StrettoWeb

“Festa della Liberazione, questo è il 25 aprile. Giorno in cui nel 1945 ci fu la Liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal fascismo, a coronamento della resistenza italiana al nazifascismo. Quest’anno la celebreremo con un filo di tristezza per la scomparsa di Papa Francesco che ha incarnato nel suo pontificato la difesa dei più deboli ed il richiamo costante alla pace. Liberazione da ogni dittatura e ripudio da ogni guerra, questo dev’essere il monito e il messaggio che dovrà giungere dalle piazze italiane”. Così in una nota il Segretario Provinciale del Partito Democratico di Reggio Calabria, Antonio Morabito.

“Le guerre, che stanno dilaniando vite umane innocenti, confermano ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia, che le forme di fascismo in Europa e nel mondo sono ancora forti e presenti e minano la democrazia e la libera espressione delle idee e dei valori. Saremo in piazza perché non sia vano il sangue versato dagli italiani per la difesa della libertà e della democrazia, per riaffermare che quel passato non tornerà”, aggiunge.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.