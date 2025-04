Festa 1 maggio, il PD di Reggio Calabria si scopre al fianco dei lavoratori: “saremo alla mobilitazione”

StrettoWeb

“Il Primo Maggio non è soltanto una celebrazione: è una giornata di memoria, di impegno e di lotta. Ricordiamo le battaglie che hanno garantito diritti e tutele a milioni di lavoratori e lavoratrici, ma allo stesso tempo siamo chiamati a guardare avanti, a tutto ciò che resta da fare per un lavoro davvero dignitoso, sicuro e giustamente retribuito. È la festa di chi, ogni giorno, con le proprie competenze e il proprio impegno contribuisce a costruire il Paese. Ma è anche il momento in cui riaffermare che il lavoro è il fondamento della democrazia: senza diritti e senza dignità nel lavoro, viene meno anche la libertà e la piena partecipazione alla vita pubblica”. Comincia così la nota stampa di Valeria Bonforte, Segretaria Cittadina del PD di Reggio Calabria, in occasione della festa di domani, Primo Maggio.

“Il 1° Maggio 2025 deve essere anche l’occasione per denunciare ciò che non funziona: l’aumento delle morti sul lavoro – cresciute del 4,7% rispetto all’anno precedente – e il drammatico numero di donne costrette a rinunciare all’occupazione, spesso per mancanza di servizi, prospettive o a causa di condizioni familiari che sfociano in convivenze dolorose e pericolose. È inaccettabile che ancora oggi il lavoro femminile sia percepito come un’opzione e non come un diritto pieno”, si legge ancora.

“In questo contesto, il Partito Democratico e la CGIL sono impegnati in prima linea nella campagna referendaria che l’8 e il 9 giugno porterà gli italiani a esprimersi su cinque quesiti fondamentali per il futuro del lavoro. Una mobilitazione che vuole ridare dignità ai giovani sfruttati, a chi lavora per salari troppo bassi, a chi è nato in Italia ma continua a essere considerato “straniero” dalla nostra burocrazia. Vogliamo riscrivere il patto tra cittadinanza e Stato: serve una nuova visione, fondata su diritti, equità, inclusione. Per queste ragioni il Pd di Reggio Calabria sarà in piazza Camagna domenica 4 maggio, alle ore 18.00, con le proprie bandiere, le proprie idee e il proprio impegno per un’Italia più giusta”.

