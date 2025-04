Le ferrovie nel Mondo globalizzato: il futuro sostenibile del trasporto merci

StrettoWeb

In un mondo sempre più interconnesso, in cui le distanze si accorciano grazie alla velocità delle comunicazioni e alla potenza delle infrastrutture, il trasporto merci gioca un ruolo fondamentale nell’economia globale. In questo scenario, le ferrovie tornano a rivestire un ruolo centrale, non solo per la loro capacità logistica, ma anche per i vantaggi in termini di sostenibilità ambientale, efficienza e sicurezza.

Il trasporto container: la nuova linfa dei corridoi ferroviari

Uno dei settori dove le ferrovie stanno mostrando il loro potenziale è il trasporto di container, diventato il simbolo del commercio moderno. Oggi la maggior parte delle merci viaggia all’interno di questi contenitori standardizzati, che possono essere facilmente trasbordati da una nave a un treno, e da qui a un camion o a un centro di distribuzione. Proprio in questa logica intermodale le ferrovie si inseriscono come anello strategico della catena logistica globale.

I corridoi ferroviari merci, come quelli europei del TEN-T o la mitica “via della seta” ferroviaria tra Cina ed Europa, rappresentano vie di trasporto rapide, affidabili e a basso impatto ambientale. Rispetto al trasporto su gomma, infatti, la ferrovia consente di movimentare grandi quantità di merci con una minore emissione di CO₂ per tonnellata trasportata. In un’epoca in cui la lotta al cambiamento climatico è una priorità, questo aspetto non può essere sottovalutato.

L’Italia e il Mezzogiorno: il nodo delle connessioni

In Italia, e in particolare nel Mezzogiorno, il potenziale delle ferrovie nel trasporto merci è ancora in parte inespresso. Le reti esistono, ma sono spesso frammentate o carenti in termini di infrastrutture moderne, elettrificate e ad alta capacità. In particolare, l’assenza di un collegamento ferroviario stabile con la Sicilia rappresenta un ostacolo pesante allo sviluppo di una logistica efficiente e sostenibile nell’Isola.

Qui si inserisce il dibattito sul Ponte sullo Stretto di Messina, spesso ridotto a una questione politica o simbolica, ma che in realtà ha profonde implicazioni infrastrutturali. Come sottolineato da diversi esperti e da articoli pubblicati su Sicilia in Progress, l’opera avrebbe un impatto enorme sulla possibilità di far viaggiare i treni merci da e verso la Sicilia, senza interruzioni, senza rotture di carico, e soprattutto in modo sostenibile.

Oggi, l’assenza di una continuità ferroviaria penalizza i porti siciliani, che potrebbero invece diventare hub strategici nel Mediterraneo per lo smistamento di container verso il Nord Italia e l’Europa. Un treno merci può trasportare in un solo viaggio l’equivalente di decine di TIR: una rivoluzione silenziosa ma potentissima, che alleggerirebbe il traffico su gomma, ridurrebbe le emissioni, e renderebbe più competitive le imprese del Sud.

La ferrovia come infrastruttura ambientale

C’è chi sostiene che nuove opere ferroviarie — o il Ponte stesso — siano dannose per l’ambiente. Ma questo approccio ignora un fatto fondamentale: la ferrovia è l’unico mezzo di trasporto terrestre davvero sostenibile. È elettrica, a basso consumo energetico per passeggero o tonnellata trasportata, e si integra facilmente con i porti e gli interporti.

Chi si oppone sistematicamente allo sviluppo ferroviario in nome dell’“ambientalismo”, finisce per lasciare campo libero al trasporto su gomma, che è ben più inquinante e invasivo. Promuovere l’uso del treno non significa costruire ovunque, ma costruire bene, dove serve, e con una visione di lungo periodo.

Un treno verso il futuro

Nel mondo globalizzato, la ferrovia non è un residuo del passato, ma una chiave per il futuro. Per l’Italia, e per il Sud in particolare, investire su questa modalità di trasporto vuol dire costruire un sistema logistico più moderno, connesso e sostenibile. Significa offrire alle imprese nuove opportunità e ai cittadini un ambiente più sano. E significa, infine, allinearsi con le strategie europee e internazionali che mettono al centro la sostenibilità come motore dello sviluppo. Il treno delle merci non aspetta. È ora che anche l’Italia, e la Sicilia con essa, salgano a bordo.

