Femminicidio a Messina, Siracusano: “dramma immenso, cordoglio del governo”

“Non ci sono parole per descrivere il dramma immenso di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni originaria di Misilmeri (Palermo) assassinata ieri a Messina. Una ragazza bellissima, piena di vita, con un sorriso dolcissimo, con tanti progetti per il suo futuro. Un’altra giovane donna uccisa senza una ragione, un ennesimo femminicidio che sconvolge la comunità messinese e il Paese intero per l’atroce freddezza dell’assassino”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

“Alla famiglia di Sara, ai suoi amici, ai suoi colleghi di Università, il sincero cordoglio del governo e mio personale per questa perdita assurda e inaccettabile”, conclude Siracusano.

