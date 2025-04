Far west a Messina, giovane ferito a colpi di pistola

StrettoWeb

Agguato a Messina dove un giovane, nella tarda serata di ieri, è stato ferito a colpi di pistola. Il malcapitato, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata colpito non in parti vitali, sarebbe stato trasportato in ospedale dove non è in pericolo di vita. L’aggressore è immediatamente scappato ed è ricercato dalle forze dell’ordine che stanno indagando su quanto avvenuto e per ricostruire la dinamica del fatto delittuoso. La sparatoria è avvenuta nei pressi di piazza XX Settembre, in zona Gravitelli dove il giovane pare si trovasse da solo.

