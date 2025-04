Facoltà di Medicina a Reggio Calabria, “incontri senza Comune e Città Metropolitana”: la “gelosia” del gruppo R.E.D.

StrettoWeb

“Apprendiamo dalla stampa che nei giorni scorsi si è riunito, presso la Direzione Generale del G.O.M. di Reggio Calabria, il tavolo tecnico sulla realizzazione della Facoltà di Medicina. Un’iniziativa sicuramente importante ma che, senza il coinvolgimento degli Enti territoriali, primariamente del Comune e della Città Metropolitana, rischia di rimanere un semplice spot elettorale“. E’ quanto dichiarano i consiglieri comunali del gruppo R.E.D. Carmelo Versace, Antonino Castorina e Filippo Burrone. Nel mirino di RED, anche il recente annuncio di un maxi-finanziamento da un miliardo di euro per il nuovo Policlinico universitario di Rende: “È necessario capire quali siano le reali priorità e quale strategia intenda perseguire la Regione. Basta spot, serve chiarezza sul ruolo che ogni ente locale dovrà assumere in questo percorso”.

I consiglieri ribadiscono il loro pieno sostegno alla nascita della Facoltà di Medicina a Reggio Calabria, ma precisano: “è davvero un atteggiamento poco rispettoso delle istituzioni affermare che la Città Metropolitana ed il Comune vadano coinvolti solo adesso, in un momento successivo rispetto ai numerosi incontri svolti. Questo svilisce non tanto i rappresentanti delle istituzioni, chi ha l’onore di guidare la Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria, ma l’intera comunità di questo territorio”.

“Da istituzioni serie e responsabili non ci sottrarremo, ci crediamo davvero, ma servono regole chiare, ruoli definiti e un piano concreto. Il Consiglio Comunale, in tempi non sospetti, aveva già avviato una discussione seria e trasversale su questo tema, un’attività che guardava anzitutto all’interesse del territorio, non certo a quelli di una parte politica. Ed è proprio per questo che responsabilmente intendiamo sostenere il percorso, ancora concretamente da avviare, ma non accetteremo scorciatoie o logiche di propaganda. Lo sviluppo del territorio – concludono – non può essere affidato agli slogan. Servono sinergia, visione e impegni reali per dare a Reggio Calabria l’opportunità che merita”.

Perché sembra un atto di gelosia

Sembra un vero e proprio atto di “gelosia”, quello del gruppo R.E.D., che parla evidentemente a nome di Comune e Città Metropolitana. Chiari i riferimenti alla Regione, anche se è paradossale che l’ente non venga mai nominato in questo comunicato. Ed è anche paradossale sentir dire “lo sviluppo del territorio non può essere affidato agli slogan”, quando a muoversi concretamente per lo sviluppo di Reggio Calabria – con fatti e non slogan – è stata proprio la Regione, anche e soprattutto attraverso l’operazione di rilancio dell’Aeroporto. Quell’Aeroporto che, se fosse stata una questione meramente locale e comunale, sarebbe probabilmente chiuso, morto e sepolto.

