“L’impronta dell’intelligenza artificiale nell’economia umanista”, importante evento alla Mediterranea di Reggio Calabria

StrettoWeb

La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF) organizza dal 1° al 2 maggio, in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, un importante convegno internazionale dal titolo “L’impronta dell’intelligenza artificiale nell’economia umanista”. consoliderà ulteriormente il forte legame accademico tra le due istituzioni. Il Presidente della RACEF, Jaime Gil Aluja e il Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti apriranno ufficialmente i lavori del convegno. La collaborazione scientifica tra la Real Academia e l’Università Mediterranea risale a circa vent’anni fa, con il Rettore dell’epoca, Alessandro Bianchi.

I professori Carlo Morabito e Domenico Marino, organizzatori di questo seminari, partecipano da molti anni attivamente alla rete scientifica promossa dalla Real Academia. Lo scorso ottobre, l’Università Mediterranea ha riconosciuto il significativo contributo accademico e scientifico del Presidente Jaime Gil Aluja e il ruolo della Scuola di Economia Umanista di Barcellona, sostenuta dalla Real Academia. L’evento di Reggio Calabria del 2 maggio pv si configura come un’occasione unica per discutere sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella dimensione economica e umanistica, riunendo esperti internazionali per riflettere sulle sfide e opportunità del prossimo futuro.

Tavole rotonde e workshop tematici

I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi in sessioni plenarie, tavole rotonde e workshop tematici, esplorando le implicazioni etiche, economiche e sociali dell’adozione diffusa dell’intelligenza artificiale e proponendo strategie per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Il seminario è rivolto a studiosi, professionisti, rappresentanti istituzionali e studenti interessati al futuro delle discipline economiche e umanistiche nell’era digitale. Si tratta di un’opportunità preziosa per costruire reti accademiche internazionali e stimolare una riflessione comune su tematiche centrali del nostro tempo.

Programma

Convegno – Venerdì 2 maggio 2025

10:00 Apertura ufficiale del Solenne Atto Accademico Prof. Giusseppe Zimbalatti, Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria Prof. Jaime Gil Aluja, Presidente RACEF

10:20 Prima Sessione Accademica Prof. Domenico Marino, Università di Reggio Calabria – “Umanesimo, Agenti Artificiali e Persona Non-Umana: frontiere dell’IA” Prof. Vicente Liern, RACEF – “L’intelligenza artificiale come motore dell’economia umanista: verso un futuro sostenibile e giusto”

10:50 Seconda Sessione Accademica Prof. Massimiliano Ferrara, Università di Reggio Calabria – “Data poisoning, AI modeling e Big Data: riflessioni sull’apprendimento automatico” Prof. Arturo Rodríguez, RACEF – “Applicazione dell’intelligenza artificiale nella gestione aziendale” Prof. Jaime Gil Aluja, Presidente RACEF – “Gli algoritmi umanistici nell’intelligenza artificiale”

11:20 Coffee Break

11:50 Terza Sessione Accademica Prof. Francesco Cigione, Università di Reggio Calabria – “Innovazione armonica e umanesimo” Prof. Joan Francesc Pont Clemente, RACEF – “Intelligenza artificiale e uguaglianza: il rischio di nuove divisioni sociali”

12:20 Quarta Sessione Accademica Prof. Carlo Morabito, Università di Reggio Calabria – “Gli algoritmi umanistici implicano una coscienza delle macchine?” Dr. Luciano Barcellos, RACEF – “Algoritmo umanistico applicato all’etica dell’IA negli affari”

12:50 Firma dell’accordo di collaborazione tra Università Mediterranea e RACEF

13:00 Chiusura dei lavori Prof. Jaime Gil Aluja, Presidente RACEF Prof. Giusseppe Zimbalatti, Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria



Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.