Etna, conclusa l’attività stromboliana dal cratere Sud-Est

Si è conclusa, a partire dalle 5 circa, l’intensa e spettacolare attività stromboliana che da ieri era presente al cratere di Sud-Est. Il trabocco lavico presente sul versante sud-orientale non è più alimentato ed è in raffreddamento. Lo rende noto l’Ingv Osservatorio etneo di Catania. L’ultima attività dell’Etna è stata visibile anche da lontano per le buone condizione meteo presenti ieri sera sul vulcano. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico ha completato il suo trend di risalita alle 21:40 di ieri, quando ha raggiunto il valore massimo. Successivamente è iniziata una tendenza al decremento, anche se, sino alle ore 03:50 di oggi, i valori si sono mantenuti su un livello alto. L’ampiezza ha raggiunto valori bassi alle 05:10, e su quelli ancora permane. Il bollettino di avviso per il volo, il Vona, emesso dall’Ingv, è sceso da arancione a giallo. L’aeroporto di Catania Bellini è rimasto operativo.

