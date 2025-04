Erdogan elogia Meloni: “coraggiosa e determinata, legame Italia-Turchia forte”

StrettoWeb

Nella giornata odierna, a Roma, il premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in occasione del 4° vertice intergovernativo Italia-Turchia. A margine dell’incontro, svoltosi a Villa Doria Pamphilj, il presidente del Consiglio si è detta “soddisfatta” e ha definito il bilaterale “molto produttivo“. Meloni ha poi precisato che “la dichiarazione congiunta che adottiamo conferma la solidità dei nostri rapporti e oggi getta le basi per rafforzare ancora di più il nostro partenariato“. Tra Roma e Ankara “la cooperazione è a tutto campo come dimostrano intese firmate questa mattina“, ha dichiarato, sottolineando che “siamo nazioni alleate sullo scenario euro mediterraneo e in ambito di alleanza atlantica“.

Sul tema Ucraina, la premier ha ribadito “il pieno sostegno agli sforzi del presidente Trump per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina“. Poi ha ringraziato Erdogan per la “mediazione che ha portato avanti fin dall’inizio della guerra di invasione russa dell’Ucraina in particolare per fare fronte all’impatto sulla sicurezza alimentare“.

Nel corso della conferenza stampa con il presidente turco, Meloni ha aggiunto: “Penso che l’incontro a San Pietro fra il presidente degli Stati Uniti e quello ucraino abbia avuto un significato enorme. Nutriamo tutti la speranza che possa rappresentare un punto di svolta“.

L’elogio di Erdogan a Meloni

“In qualità di importanti alleati Nato e partner strategici, le nostre relazioni sin dal primo vertice del 2008 si sono rafforzate giorno dopo giorno“, ha affermato il leader turco Erdogan al termine dell’incontro. “Riscontriamo sintonia su questioni importanti come la sicurezza dell’Europa e del Mediterraneo e la salvaguardia del legame transatlantico. Ritengo che oltre agli intensi legami storici tra i nostri due Paesi, anche l’approccio coraggioso e determinato della presidente Meloni su molte tematiche abbia avuto ruolo importante in questa coesione“, ha aggiunto.

