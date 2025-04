Erasmus ad Atene per 25 eccellenze del Piria di Rosarno

StrettoWeb

Quando la sinergia tra territorio e scuola funziona, si intravedono i segni tangibili di consolidamento delle conoscenze e competenze che stanno alla base di un percorso di crescita umana ed educativa degli studenti. Se poi da un lato si trova il dott. Francesco Macrì, in rappresentanza del Gal Terre Locridee, e dall’altro la prof.ssa Mariarosaria Russo, DS dell’IIS R. Piria di Rosarno, allora il connubio è inevitabilmente vincente. Grazie al lavoro sinergico tra enti e istituzioni, è stato possibile utilizzare i fondi UE Erasmus+ per consentire la mobilità di 25 studenti rosarnesi del Liceo Linguistico, diretti ad Atene dove ad attenderli vi erano altri gruppi di studenti del polo tecnicoprofessionale Dea Persefone-Zanotti Bianco e del polo liceale Zaleuco-Oliveti-Panetta-Zanotti di Locri.

Il progetto “Behind the Scenes”, coordinato in Grecia da “Myth Euromed”, abbraccia logiche innovative di management culturale, mettendo gli studenti in contatto diretto con realtà imprenditoriali, sociali e amministrative elleniche di primo piano. L’obiettivo è di far vivere da vicino una metropoli vivace e complessa, partendo dalle note radici comuni tra Grecia e Magna Grecia, pur concentrandosi sulla sua contemporaneità e sulle prospettive lavorative e formative future. Gli

studenti del linguistico e dell’IPSASR, per due settimane, accompagnati dai docenti Teresita Russo, Alessandro Costanza e Gabriele Pizzo, hanno potuto sperimentare un’immersione socio-culturale e formativa in ambito euro-mediterraneo, hanno visitato la capitale ellenica, l’arte, l’architettura antica, culla della filosofia greca e patria di eroi, artisti e pensatori che hanno plasmato il pensiero umano.

Accanto alla scoperta delle radici comuni all’antica Medma, gli studenti hanno visitato Develop Athens – agenzia di sviluppo della capitale ellenica – e Sustainable City Network, rete di ottanta comuni greci molto attiva in Europa, oltre a partecipare ai workshop sulla cooperazione, presso l’Istituto Italiano di Cultura e l’Ambasciata d’Italia, insieme a importanti realtà imprenditoriali italiane con sede in Grecia, tra cui Sole Giaguaro Athens Italian Dining House dell’italiano Giovanni Scaraggi, e a protagonisti della comunicazione come Patrizio Nissirio, responsabile Ansa per il Mediterraneo. Il programma Erasmus Plus, commenta entusiasta la prof.ssa Mattia Milea, responsabile del Liceo Linguistico di Rosarno, ha offerto ai nostri giovani l’opportunità unica di vivere esperienze edificanti presso istituzioni culturali all’avanguardia, ampliando così le loro

prospettive professionali, sviluppando competenze specifiche e trasversali (PCTO), arricchendo il proprio percorso formativo e acquisendo strumenti utili per il futuro accademico e lavorativo.

È stato un percorso, conclude la dirigente Russo, che ha consentito ai giovani studenti di ottenere la certificazione “Europass Mobility”, un attestato riconosciuto a livello europeo che documenta e valorizza le competenze acquisite durante il periodo di mobilità, rendendo il curriculum vitae più competitivo e attestando le capacità maturate in un contesto internazionale. D’altronde, abbracciare simili progetti contribuisce a formare futuri cittadini europei, la cui curiositas è l’unica via da seguire per allargare l’orizzonte visivo e per acquisire una coscienza olistica che vada oltre Medma e solchi i mari fino ad Atene.

